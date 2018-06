Hulpverlener ontwerpt vest met ingebouwde kit in geval van chemische aanvallen

Het gebruik van chemische wapens valt vaak moeilijk te achterhalen. Toch zijn er de laatste jaren verschillende aanvallen gerapporteerd in Irak en in Syrië. Mosterd- en chloorgas werden naar grote waarschijnlijk ingezet in een aantal incidenten.

Roger Morton, logistiek medewerker van Artsen zonder Grenzen, heeft na een missie van zes maanden in Irak een vest ontworpen met onder meer een pen om jezelf te injecteren na een zenuwgasaanval.

'Veldwerkers stoppen vandaag meestal alle zuiverings- en ontsmettingsmiddelen in een rugzak, maar als ze getroffen worden door een chemische aanval, moeten ze alles snel bij de hand hebben.' Roger Morton, Artsen Zonder Grenzen

Eerste hulp bij de hand

Het vest moet hulpverleners meteen voorzien van alle nodige middelen om zichzelf te ontsmetten na een chemische aanval.

'Veldwerkers stoppen vandaag meestal alle zuiverings- en ontsmettingsmiddelen in een rugzak', vertelt Morton, 'Maar als ze getroffen worden door een chemische aanval, moeten ze alles snel bij de hand hebben en zich hun training herinneren.'

Wat echter vaak gebeurt, is dat de veldwerkers wegvluchten van waar ze mee bezig zijn terwijl hun rugzak nog ergens ligt.

'Met dit vest hebben ze de spullen altijd bij zich, inclusief de richtlijnen wat ze moeten doen. Er is dus minder om zich te herinneren, en minder wat fout kan lopen', zegt Morton.

Volledige ontsmetting

Aan de buitenkant van het vest zijn zaken bevestigd zoals een gasmasker en een EpiPen waarmee veldwerkers zichzelf een ontsmettingsmiddel tegen zenuwgas kunnen injecteren, de eerste en belangrijkste zaken om snel bij de hand te hebben.

In tweede instantie kan worden overgegaan tot de volledige ontsmetting. Hiervoor worden spullen gebruikt die zich aan de binnenkant van het vest bevinden: een lotion die chemicaliën neutraliseert en handschoenen om verdere besmetting te voorkomen. In een van de zakjes zit ook een schaartje om besmeurde kledij van het lichaam af te knippen.

De laatste stap bestaat erin om opnieuw schone kleding aan te trekken en het afval te deponeren. Daarvoor hebben Morton en zijn team een compartiment ingebouwd ter hoogte van de kraag met reservekledij en met koolstof geactiveerd doek om opnieuw chemicaliën te absorberen en te neutraliseren.

Het vest zelf kan tenslotte handig worden samengeknoopt tot een afvalzak waarin alle materialen veilig zitten opgeborgen.

In een video legt Morton uit hoe de vest precies werkt.