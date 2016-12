Het mooiste cadeau van... Joppe De Campeneere

"Ik hou enorm van de feestdagen, sentimentele zak die ik ben. Het is gewoon een heel warme periode, meestal toch. Ik hou waarschijnlijk nog meer van de aanloop en anticipatie naar de feestdagen dan de feestdagen zelf. Cadeautjes shoppen, kerstmarkten doen, glühwein drinken, lichtjes overal en kerstmuziek op de achtergrond. En natuurlijk is het voor mij ook een tijd van samen zijn met de mensen die ik enorm graag zie. Dat is belangrijk voor mij."

Delen Ik geef eigenlijk veel liever cadeautjes dan dat ik er krijg.

"Ik geef eigenlijk veel liever cadeautjes dan dat ik er krijg. Ik kan er echt van genieten om op zoek te gaan naar het perfecte cadeau voor iemand, en ik moet daarbij zeggen dat ik denk dat ik redelijk goed ben in cadeaus geven. (lacht) Ik probeer altijd voor iets persoonlijks te gaan, of voor iets waarvan ik weet dat de persoon in kwestie het voor zichzelf niet snel gaat kopen. Ik geef trouwens niet alleen bij speciale gelegenheden zoals kerst, maar ook zomaar doorheen het jaar. Iemand verrassen wanneer hij of zij het niet verwacht is nog zo veel leuker."

Delen Het mooiste cadeau dat ik zelf ooit al heb ontvangen is er eentje van emotionele waarde.

"Het mooiste cadeau dat ik zelf ooit al heb ontvangen is er eentje van weinig materiële maar vooral emotionele waarde. Toen ik jong was, waren mijn tweelingbroer en ik op zo'n Oer-Vlaamse knuffelworp. Aangezien ik de coördinatie van een gestrande walvis heb, ving ik vooral bot. Mijn broer daarentegen ving de hoofdprijs: een grote teddybeer. Nadat de worp was afgelopen kwam hij bij mij en gaf hij die teddybeer aan mij. Ik weet het: heel stom, maar dat was voor mij echt zo'n teken van zijn broederliefde en het is mij altijd bijgebleven. De beer ligt nog steeds in mijn bed."