Het mooiste cadeau van... Jamie-Lee Six

"Vier of vijf jaar geleden heb ik van mijn ouders mijn allereerste iPod Touch gekregen. Op de achterkant van het toestel hebben ze een quote laten graveren: "Geluk maak je zelf." Dat was een verwijzing naar Ella, de televisiesoap van VTM waar ik toen in meespeelde. Het was een manier van mijn ouders om te tonen hoe trots ze waren op mijn prille prestaties als actrice.

Voor mij betekende die iPod Touch ook mijn eerste voorzichtige stappen in de wereld van sociale media. Dankzij de Apple-software kon ik mij een account aanmaken op Twitter en Instagram. Ik vond het leuk om er eindelijk wat bij te horen in de online sfeer en er ging een hele nieuwe wereld voor mij open. Bovendien is de quote die op die iPod Touch stond nu ook mijn levensmotto. Ik geloof echt dat je geluk zelf kan maken: je krijgt het niet van een ander, je moet er zelf voor gaan en weten wat je wilt in het leven.

Ik geef zelf ook enorm graag cadeautjes aan andere mensen. Misschien doe ik dat een beetje te graag. Een maand voor kerst begin ik er al mee en meestal heb ik voor iedereen meer dan drie cadeautjes. Ik weet ook altijd perfect waarmee ik ze blij kan maken, want ik luister altijd heel goed naar hun interesses. Zo ben ik zeker dat ik ze blij kan maken met mijn geschenkjes. Mijn mama maakt zich dan een beetje zorgen. 'Stop nu maar', zegt ze lachend. Maar ik kan het niet helpen: ik vind het zo fijn om mijn familie blij te maken. De kerstperiode staat voor mij gelijk aan gezelligheid en samenzijn. Het is een tijd van liefde en plezier. Daar wil ik voor de volle 100 procent van genieten."