Het mooiste cadeau van... Assita Kanko

"Het mooiste cadeau dat ik ooit al heb gekregen moet toch wel mijn dochter zijn. Dat is een mirakel voor mij. Het is heel moeilijk om je voor te stellen wat het zal zijn om een kind op te voeden. Nu ik haar heb, begrijp ik mijn moeder ook veel beter. Het heeft mijn leven veranderd. Ik relativeer alles veel meer."

"Haar moeder mogen zijn, dat vind ik persoonlijk een hele eer. Ik weet nog dat ik onlangs na een zakenreis thuiskwam en helemaal kapot was door een jetlag. Ik ben meteen in mijn bed gekropen. Meteen hoorde ik haar op kousenvoetjes in de slaapkamer komen. Ik dacht eerst dat ze mij wakker zou maken, maar ze klom op het bed en drukte een zachte kus op mijn wang. Daarna stapte ze heel voorzichtig terug naar buiten en zei ze: 'Mama moet rusten.' Die kleine momentjes zijn voor mij alles waard."

"Soms als moeder, wanneer je carrière wil maken, is het moeilijk om je liefde te tonen. Het is altijd zoeken. Maar ik ben blij dat ik een evenwicht heb gevonden. Recent ging ik een weekend naar een opleiding. Ik moest heel vroeg vertrekken. Dus ik heb een brief voor haar achtergelaten: 'Ontbijt in de koelkast. Kus op de wang.' Ik ben in haar kamer geslopen en heb met mijn lippenstift een kus op haar wang getekend."

"Het zijn dat soort kleine momentjes die mij doen beseffen dat ik tegelijk voor mijn carrière kan kiezen en een goede moeder ben. Dat maakt mij heel gelukkig. Met mijn drukke agenda is het niet altijd gemakkelijk om het moederschap te combineren met mijn werk. Dus voor kerst geef ik haar dan ook een week quality time cadeau: zij mag een week lang kiezen wat we samen zullen doen, en daar hou ik mij ook aan."