H&M en Zara vanaf 2020 mohairvrij

Vanaf 2020 zullen de zeven merken van Zara, H&M en GAP volledig mohairvrij worden, dat meldt PETA. Dit kwam aan het licht in een reportage van Peta over de Zuid-Afrikaanse mohair-industrie maakte. Het land is wereldleider op vlak van mohair-productie.