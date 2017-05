Fotografenduo EugeenHerman brengt verlangen in beeld met expo Broken Dreams

Broken Dreams verhaalt over de zoete waanzin die bezit van ons neemt als we liefde vinden en ze vervolgens weer verliezen. "Het is een oefening om verlangen te verbeelden" luidt het bij Verne. "Dat is soms melancholisch, soms triest, vaak bevreemdend. Broken Dreams toont de gelaagdheid in onze beleving van gevoelens." Het resultaat is een zinderende fotoserie die je meeneemt naar een aantal idyllische bestemmingen. De sfeer verschilt per locatie, maar met licht en emotie weven de fotografen het geheel samen.

Please don't enter if you are offended by nudity

Verne is veelzijdig: interieurfoto's worden afgewisseld lifestyle- en modebeelden, reisreportages krijgen een plek naast culinaire fotografie. Daarnaast delen de fotografen een website met hun persoonlijke werk, eugeenherman.com. Wie die betreedt krijgt meteen een waarschuwing: please don't enter if you are offended by nudity. Het getuigt van een bewustzijn over de eeuwige controverse rond (vrouwelijk) naakt, die nu opnieuw lijkt op te flakkeren. Vangroenweghe en Van Hoey kiezen de kant van de esthetiek: "Naaktheid is in Broken Dreams een middel om bevreemding te accentueren, waardoor je je opnieuw vragen stelt."

De afzonderlijke noemers Verne en EugeenHerman en de aparte websites lijken werk en vrije tijd duidelijk af te bakenen. Toch zijn het geen volledig gescheiden werelden. Eugeen Vangroenweghe: "In ons persoonlijk werk schenken wij onszelf de volledige vrijheid, die we bewust niet hebben in commercieel werk. Vaak heeft die vrijheid en de beleving ervan een toegevoegde waarde. De beste elementen passen we later toe tijdens commerciële opdrachten."

De beelden die de fotografen maken wanneer ze niet aan het werk zijn, worden verenigd in een aantal reeksen. Naast 'Broken Dreams' is er ook 'Cars & Girls' en 'Summertime', dat in 2007 werd uitgegeven als boek en ook te zien was in het Antwerpse fotografiemuseum. Vangroenweghe en Van Hoey noemen Broken Dreams een work in progress, het voorlopige resultaat bekijkt u van 11 tot 21 mei in de Nylonfabrik in Sint-Niklaas.

Nylonfabrik Lindenstraat 90b, Sint-Niklaas Opening donderdag 11 mei 18-21u Ma-vrij 9-17 u Weekend 14-18u bernice.be

Jutta Buytaert