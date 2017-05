Fishpeople: over hoe de zee levens verandert

Water wast onze zorgen weg. Onderzoeken tonen aan dat dagelijks in contact komen met water meer kans op geluk geeft. Leven in teken van de zee werkt louterend en bevrijdend. Het outdoormerk Patagonia verzamelde met Fishpeople de levensverhalen van mensen voor wie de zee een grote impact heeft gehad.

Van surfers en spearfishers tot een langeafstandzwemmer, een fotograaf en een groep risicokinderen uit de straten van San Francisco: stuk voor stuk veranderde de zee hun leven. De film toont mensen die hun tijd in de zee spenderen en wat er kan gebeuren wanneer je voorbij je limieten gaat om zo een diepere betekenis te vinden in de zee. De vrijheid en kansen die de zee biedt worden vastgelegd op film in Fishpeople.

Op 13 april ging de film in première La Paloma Theatre in de Verenigde Staten. Momenteel tourt de prent rond de wereld en ook België krijgt een vertoning. Op donderdag 11 mei heb je twee kansen om Fishpeople te bekijken. HAVEN surfshop vertoont de film een keer om 19u en een keer om 21u. Vanaf juli 2017 zal de film ook de koop zijn via iTunes.

Praktisch Donderdag 11 mei, 19u-22u (eerste vertoning start om 19u, tweede vertoning om 21u) Haven surf, Volkstraat 18, 2000 Antwerpen

(LP)