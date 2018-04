Filmmaker Adams Mensah: 'Ik zag te weinig diversiteit in de cultuursector, dus ben ik zelf films gaan maken'

Zijn tweede documentaire is zo goed als af. Het Afrika Filmfestival in Antwerpen programmeerde 'Ghana for You'. Hij toont een deel van zijn theatervoorstelling 'Missing' en tussendoor zijn er nog opnames voor de tv-soap Familie, waarin hij een Nigeriaanse vluchteling speelt. De Ghanees-Belgische acteur en filmmaker Adams Mensah (27) heeft het drukker dan ooit, maar geniet er met volle teugen van. Iedereen die hem tegenkomt, kan rekenen op een grote glimlach.

