Fair Trade zit in de lift in België, maar het kan nog beter

Van 4 tot 14 oktober is het de Week van de Fair Trade in België. Tijdens deze campagneweek wordt het belang van eerlijke handel bij een zo breed mogelijk publiek verspreid. Fair trade is aan een opmars bezig in België.

Vorig jaar gaf de Belg gemiddeld 14,30 euro uit aan fairtradeproducten. Dat is voor het vierde jaar op rij een stijging. De doelstelling dat de Belg in 2020 gemiddeld 15 euro per jaar spendeert aan fairtradeproducten is bijna bereikt.

Misschien mag de doelstelling wel wat ambitieuzer en moeten we kijken naar koplopers zoals het Verenigd Koninkrijk (27 euro) en Zwitserland (65 euro) als voorbeelden.

België, land van de Fair Trade

Ook op politiek vlak krijgt fair trade steun. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo lanceerde het Belgisch SDG Charter, dat bedrijven en organisaties samenbrengt die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen onderschrijven en mee willen waarmaken. Op minder dan een jaar sloten meer dan zeventig bedrijven zich erbij aan.

In juli keurde het federaal parlement een resolutie goed die de promotie van fair trade en de campagne 'Maak van België het Land van de Fair Trade' ondersteunt. Er zijn ook steeds meer lokale besturen die een engagement aangaan. Het aantal Belgische gemeenten met de titel FairTradeGemeente steeg van 32% vorig jaar naar 36% nu. Keuzes maken

'Als consument kun je steeds meer zelf de keuze maken voor eerlijkere producten. Zo heb je zelf rechtstreeks impact en draag je bij aan open en eerlijke handel', legt vicepremier Alexander De Croo uit. 'Trouwens, ook voor bedrijven is duurzaamheid steeds meer de sleutel tot succes. Zo kom je tot een win-win-win: consumenten zijn tevreden, bedrijven kunnen groeien en handel wordt steeds meer open en eerlijk.'

Tussen 85 % en 92 % van de Belgen had in de periode 2012 - 2016 al van fair trade gehoord. Toch kan bijna drie op tien Belgen spontaan geen enkel fairtradeproduct vermelden. Daarom moedigt de Week van de Fair Trade de consument aan met verschillende activiteiten in het hele land om fairtrade producten te proberen.

JBC: transparantie boven

De fairtrade klassiekers zoals koffie en bananen staan uiteraard in de belangstelling, maar ook de eerlijke textielindustrie wordt in de kijker gezet tijdens de Week van de Fair Trade.

Minister De Croo vindt de toepassing van de fairtradeprincipes in de textielketen een goede zaak. 'Ook grote merken zetten de stap naar eerlijkere handel door bijvoorbeeld voor meer transparantie te zorgen in de aanvoerketen. Aangezien ook textielfederatie Fedustria het Belgisch SDG Charter heeft ondertekend, zal dit engagement de volgende jaren alleen nog maar toenemen.'

De Week van de Fair Trade werd ingehuldigd in de nieuwe winkel van JBC in Aalst. Dat was uiteraard geen toevallige keuze. Als lid van de Fair Wear Foundation engageert JBC zich om zo eerlijk mogelijk kleding te produceren. Met hun I AM Transparency Tool kunnen consumenten bijvoorbeeld nagaan waar en in welke fabriek een kledingstuk uit de I AM-collectie werd geproduceerd. Deze tool sluit aan bij de nood aan meer transparantie in de textielindustrie. Een van de grootste problemen van de mode-industrie is immers een tekort aan transparantie.

De criteria van 'Land van de Fair Trade' Tegen 2020 : Heeft 95 % van de Belgen al over fair trade gehoord (in 2016: 92 %)

Koopt elke Belg jaarlijks gemiddeld voor 15 euro aan fairtradeproducten (in 2016: 14.30 euro)

Bieden alle grote Belgische supermarktketens fair trade aan (vandaag: al behaald)

Is 51 % van de Belgische gemeenten een FairTradeGemeente (vandaag: 36 %)

Is meer dan de helft van de Belgische provincies een FairTradeProvincie (vandaag: 4)

Consumeert 80 % van de parlementen/ministeries op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau minstens 2 fairtradeproducten

Wordt fair trade 600 keer vermeld in de pers (vandaag: 718)

JBC kiest voor de I AM-collectie zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke materialen. Al het gebruikte katoen is biokatoen, geteeld zonder pesticiden en chemicaliën. Ook alle denims zijn biologisch en milieuvriendelijk gemaakt. Er is in deze collectie ook gewerkt met lyocel (een kunstmatige vezel op natuurlijke houtpulp basis, een ecologische variant voor viscose), en met gerecycleerd polyester (gemaakt van petflessen).

Schone Kleren

De Schone Kleren Campagne is tevreden dat JBC de eerste stap zet om haar leverancierslijsten publiek te maken. Het is immers heel belangrijk dat consumenten de juiste informatie kunnen raadplegen en zo zelf kunnen beslissen of ze een merk al dan niet steunen.

'Er is een wildgroei een labels met heel verschillende kwaliteit. Consumenten vinden het heel moeilijk om in te schatten welke kledij eerlijk geproduceerd is en welke niet. Dat heeft te maken met het gebrek aan transparantie van de kledingsector. We weten niet waar de kleding die we kopen gemaakt is, en we weten niet onder welke omstandigheden,' zegt Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne.

De Schone Kleren Campagne hoopt dat het niet bij deze tool blijft, aangezien ze enkel beschikbaar is voor de I AM-collectie. Hopelijk is het een veelbelovende eerste stap naar meer transparantie en duurzaamheid in de volledige keten en alle collecties van JBC én een goed voorbeeld voor andere modemerken. Bruno Pieters toont met honest by alvast dat een 100% transparant bedrijf mogelijk is.