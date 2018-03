Expo Zwitserse kunstenaar Tatjana Gerhard: de twijfelende mens in verf uitgedrukt

Het is de eerste institutionele solotentoonstelling van Tatjana Gerhard in België. Ze nam al vaker deel aan groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland, zoals recent nog aan de expo 'Angst' in het Museum Dr. Guislain in Gent. Voor haar eerste eigen expo trekt ze naar Be-Part in Waregem.

In Be-Part toont Gerhard een 30-tal nieuwe schilderijen en een 20-tal nieuwe tekeningen. De werken van Gerhard worden gekenmerkt door een indringende visie op de mens in zijn hedendaagse conditie.

Haar werelden zijn bevreemdend en herkenbaar tegelijk. De figuren houden zich op in unheimliche ruimten. Angst en twijfel tekenen het mensbeeld van Gerhards schilderijen. De reden voor deze twijfel komt door de complexe wereld waarin de figuren van de schilderijen leven.

De gedurfde kleurcontrasten springen onmiddellijk in het oog. Gerhard schildert intuïtief en met verschillende, zenuwachtige verfstroken. Wat we zien blijft tot een bepaald niveau telkens een raadsel. Al haar schilderijen zijn een open einde, waardoor de toeschouwer zelf ruimte krijgt om de plot verder te laten evolueren en uitdijen.

Tatjana Gerhard: Rag Doll Act

Be-Part in Waregem

18.03 - 24.06

Verder neemt Gerhard ook nog deel aan de tentoonstelling 'Het Gouden Paviljoen' in De Warande (van 11 maart tot 20 mei) en 'Lust, Laughter & Liquor' bij Sofie Van de Velde en Plus-One (van 22 maart tot 6 mei).