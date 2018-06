Expo 'You Are Here' in Brusselse WTC I

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam of IABR organiseert de tentoonstelling 'You Are Here' in WTC I te Brussel in het bredere kader 'iabr-2018-2020-the missing link'. De expo poogt om de enorme kloof of 'the missing link' tussen de internationale klimaatdoelstellingen en de kleine hulp op te vullen. Op het eerste verdiep van de toren worden milieuproblemen en activistische organisaties voorgesteld. Op het 23ste verdiep zijn werkruimtes voorzien waar teams hun doelstellingen en vooruitgang kunnen exposeren. IABR voorzitter George Brugmans en curatoren Floris Alkemade, Leo Van Broeck en Joachim Declerck hopen met het initiatief niet alleen actieplannen te bedenken, maar die ook werkelijk te realiseren.

De expositie gaat door in WTC I te Brussel (Albert II-laan 28 - 30) en loopt van 2 juni tot en met 8 juli en van 15 september tot en met 11 november 2018. De toegang is gratis en van woensdag tot zondag van 13u tot 18u en op donderdag van 13u tot 21u.