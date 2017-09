'Er zit zoveel potentieel in de gedetineerden, het is onze plicht er iets mee te doen'

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma van Anthony Bosschem en Tom Mahy om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovorm geplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

Hoe zorg je ervoor dat een gedetineerde na een gevangenisstraf kiest voor een normaal leven? En waarom zou je de moeite doen? Marjan Gryson wijdt haar energie al tien jaar lang met Touché aan agressiebegeleiding van gevangenen.

Ze doet ons nadenken over de manier waarop we gedetineerden klasseren: 'De opdeling in goed en kwaad klopt niet. Zo werkt de wereld niet. De muren van de gevangenis zorgen ervoor dat we op een bepaalde manier naar hen kijken. Als je die muren weghaalt, ontstaat er iets helemaal anders.'

Ook twijfelt ze over het huidige systeem. 'Gedetineerden zijn het grootste slachtoffer van onze samenleving die niet met geweld en fouten om kan gaan. Er zit zoveel potentieel dat we nu weggooien. Het is onze plicht - een lastig woord - om er iets mee te doen. Als iedereen de gedetineerden zou leren kennen en zou beslissen om het systeem gewoon aan te houden zoals het nu is ik heel teleurgesteld en in de war zijn.'

Marjan Gryson roept op om naar het geheel te kijken als maatschappij. Als we iedereen meekrijgen, dan zijn we pas goed bezig. 'We mogen mensen niet opgeven.'