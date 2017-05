Een schuiloord in het museum: Red Star Line verwelkomt Breeze van Róza El-Hassan

Met de tijdelijke tentoonstelling vertelt El-Hassan een verhaal over migratie, schuilen en thuiskomen tegen de achtergrond van de huidige vluchtelingencrisis. Ze doet dat vanuit een sterk persoonlijk engagement en wil de bezoeker laten nadenken over wat het precies betekent om thuis te komen. Een dak boven je hoofd is onvoldoende: 'Je hebt een beschermende situatie nodig om een huis te kunnen bouwen.'

Van artistiek experiment tot concept

De centrale constructie is een artistieke reactie op het huisvestingsprobleem dat de toestroom van vluchtelingen met zich meebrengt. Tegelijk is de hut ook een poging om antwoord te bieden op praktische vragen. Het eenvoudige ontwerp en de uitvoering in plaatselijke materialen maken het ronde gebouwtje immers geschikt om het op grote schaal te vervaardigen in regio's waar veel vluchtelingen terechtkomen. El-Hassan: 'Meestal zijn de hutjes slechts experimenten. We maken een concept en daar blijft het bij. Maar soms bereiken we een volgend stadium: een prototype dat kan dienen als inspiratie voor hulporganisaties.'

Lokaal materiaal

Róza El-Hassan groeide op in Boedapest, maar bezoekt regelmatig regio's die getroffen werden door oorlog en andere rampen. Onder andere in Syrië werkte ze samen met vluchtelingen. Daar ontstond ook het idee voor Breeze: de hut die nu in het Red Star Line Museum staat is gebaseerd op de traditionele bijenkorfvormige huizen van Noord-Syrië.

Eerder verschenen al gelijkaardige constructies in Bazel, Maastricht en het MHKA. Op een uitzondering na houdt El-Hassan vast aan de ronde vorm, maar de materialen verzamelt ze steeds zo lokaal mogelijk. In Antwerpen resulteert dat in een houten geraamte, omhuld met glasvezel en vervolgens bekleed met een laagje pleister. Een deur staat er niet in, als uitnodiging om te komen schuilen.

Jutta Buytaert