Ecover zet plastic soup om in nieuwe Ocean Plastic Bottle

Er wordt voorspeld dat tegen 2050 onze oceanen in gewicht meer plastic dan vis bevatten. Ecover wordt erg sip van dit feit en vist dus liever plastic uit de oceanen om nieuwe flessen van de maken dan nieuw plastic te produceren dat opnieuw in onze wateren terecht kan komen.

Een nieuwe doorbraak in het proces naar 100% gerecycleerde plastic flessen in het gamma van Ecover is de nieuwe Ocean Plastic Bottle, een limited edition fles afwasmiddel. Deze fles wordt gemaakt van 50% plastic afval uit de oceaan en van 50% ander gerecycled plastic.

De Ocean Plastic Bottle is niet alleen duurzaam, maar ook functioneel door het gebruik van biomimicry. Dat wil zeggen dat de natuur wordt geïmiteerd om complexe menselijke problemen op te lossen. Voor het design van deze fles werd de structuur van plankton nagebootst. Daardoor kan er 15% minder plastic gebruikt worden dan in een volledig gladde fles.

Hoe gaat het in z'n werk?

De fles wordt niet op een andere manier geproduceerd dan gewone PET-flessen. Daardoor kan er gebruik worden gemaakt van gewone productieprocessen. Waar er wel een duidelijk verschil is, is in het materiaal dat wordt gebruikt in het proces. In plaats van nieuw PET-materiaal (gemaakt van aardolie) wordt 50% oceaanplastic gebruikt - voor deze nieuwe 2017 limited edition komt dat vooral van de stranden van Rio - en 50% ander gerecycleerd plastic.

Het oceaanmateriaal wordt geselecteerd en gereinigd voordat het versnipperd wordt. Daarna wordt het omgevormd tot kleine plastic pellets. De technische specificaties voor deze fles zijn dezelfde als voor een gewone fles, waardoor de Ocean Plastic Bottle later weer in de gewone recyclagestroom kan worden gebruikt.