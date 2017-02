Eco On Me: doe eens een inheemse boom cadeau

De 'Eco' in Eco On Me staat voor economie én ecologie. Een herborist, een mediaplanner, een tuinarchitect, een vertaalster en een product designer richtten samen, met elk zijn/haar eigen expertise, in de herfst van 2016 het project #TreeForLife op. Ze hadden een doel voor ogen: inheemse bomen planten. En veel ook. Voor ieder verkocht boompje planten ze er zelf ook een. De eerste zeshonderd daarvan werden op 21 januari bij bioboer Bart en zijn pluktuin Purfruit in Oeselgem geplant.

De boompjes zijn een ideaal cadeau. Rond Kerstmis gingen er dan ook een heel deel over de virtuele toonbank. Een bio-afbreekbaar potje, doos van Belgisch gerecycleerd karton en inkt op waterbasis zorgen ervoor dat ook de verpakking niet schadelijk is voor het milieu.

Maar het stopt niet bij bomen planten. De vijf ondernemers zien binnen ons huidige economische model mogelijkheden te over voor de natuur. #TreeForLife was nog maar het begin. 'We willen echt aan zaken doen. We zijn geen VZW', zegt projectleider Ben. 'Maar wel met een ecologisch doel voor ogen. Business maar dan groen.'

Een ecologische economie, wat verstaan jullie daar precies onder?

Eco On Me: 'We willen binnen het bestaande framework van onze economie, de 'wetten' van de markt en onze consumptiepatronen aan ecologie doen. Vooral het doen is daarbij belangrijk. Niet te veel klagen, maar zelf positief handelen.

In concreto hebben we voor #TreeForLife de maatschappelijke gewoonte om cadeaus te geven met Kerst als formule gekozen om meer bomen te (laten) planten. Een ecologisch alternatief voor een bestaande economische realiteit. Dat is, denken wij, de efficiëntste manier om op korte termijn een verschil te maken dat op lange termijn echt impact kan hebben. Stel je eens voor dat iedereen elk jaar, voor slechts 10 euro, een boom cadeau doet. Hoeveel worden er dan wel niet geplant?'

Voor jullie project #TreeForLife kozen jullie zeven inheemse boomsoorten. Op basis waarvan maakten jullie je keuze?

Eco On Me: 'Volgens de economische realiteit/beperkingen en met een groen doel voor ogen. De boomsoorten zijn gekozen omdat ze eetbaar zijn en we zo terug meer interactie met onze directe natuurlijke omgeving op een erg toegankelijke manier kunnen bieden. Maar ook omdat deze soorten zich onderscheiden qua CO2-opname en omdat inheems betekent dat ze echt voor de bodem en het weer/klimaat van hier 'gemaakt' zijn. Ze zorgen met andere woorden voor zichzelf eens ze zijn geplant zijn, lekker makkelijk. Daarbij zijn ze ook uiterst geschikt als voedsel of woonplaats voor bijen en ander dieren.

De economische beperkingen die onze selectie beïnvloeden waren beschikbaarheid en kostprijs. Dat is waarom het ons bijvoorbeeld nog niet gelukt is een #TreeForLife-klimplant (bij voorkeur kamperfoelie) aan te bieden: geen ecologische zaailingen/scheuten te vinden binnen het budget. En we werken echt enkel met ecologische toeleveranciers, bij voorkeur Belgisch. Dit soort ervaringen toont ons ook weer waar er nog opportuniteiten zijn om gaten in de markt te vullen. Hopelijk kunnen we volgend jaar een klimplant onder elke stedelijke kerstboom leggen.'

De oprichters van Eco On me delen ook leuke recepten. Ontdek hier bijvoorbeeld hoe je vlierbloesempannenkoeken maakt.

Rond Kerstmis gingen er heel wat bomen over de toonbank. Hebben jullie reacties gekregen van de mensen die de boompjes ontvangen hebben?

Eco On Me: 'Zeker en vast! Het is echt een origineel kerstgeschenk dus mensen keken soms nogal vreemd op toen ze plots twee babyboompjes in een doos kregen. We hebben veel enthousiaste en positieve reacties gekregen. Mensen zijn blij wanneer er iets voor het milieu gedaan wordt en zeker wanneer ze zelf deel van zo een actie uitmaken. Anderen hadden praktische vragen over het planten van hun #TreeForLife. Altijd geweldig om nieuwe mensen aan het planten te krijgen.

Maar het allermooiste is wanneer iemand echt zelf activist voor het project wil worden en bijvoorbeeld een wandeling of diner voor zijn buren organiseert om hen zo bij de #TreeForLife-community te betrekken. Wanneer iemand zo in je project gelooft, werkt dat heel motiverend. Het bevestigt dat we ergens een juiste snaar raken.'

Wanneer je een tuin hebt, is het redelijk gemakkelijk om jullie boom of andere gewassen aan te planten. Maar hoe kan je de omgeving vergroenen in de stad?

Eco On Me: 'Zoals eerder gezegd hopen we om volgend jaar een klimplant voor stadsbewoners aan te kunnen bieden. Zo makkelijk om voor je deur te planten en binnen een paar jaar een groene wolk in het straatbeeld te zien verschijnen. Nu kunnen we in de tussentijd zeker de vlier of wilde appel aanbevelen. Deze twee soorten kan je zonder risico snoeien en in een grote bloempot blijven de wortels ook binnen de perken. Wie een balkonnetje heeft kan dus zeker meedoen.'

Staan er nog projecten op stapel?

Eco On Me: 'Op dit moment werken we toe naar de editie voor volgende winter. Het kan echt nog efficiënter qua logistiek. Ook een lente-/zomereditie willen we ontwikkelen, al is dit wel complexer omdat de boompjes dan licht en water nodig hebben. Daarnaast bekijken we mogelijkheden om samen te werken met verscheidene ecologische ondernemers. Er gebeurt eigenlijk erg veel op vlak van voeding, textiel, cosmetica en verpakkingsmateriaal, maar de activiteiten blijven versnipperd. De ambitie is om uit te groeien tot een platform voor ecologische producten en diensten en zo gelijkgestemde mensen met elkaar te verbinden.'