Earth Hour 2018 vraagt aandacht voor biodiversiteit

Dit jaar doven de lichten wereldwijd op zaterdag 24 maart, van 20u30 tot 21u30. Al tien jaar lang vraagt Earth Hour aandacht voor de klimaatverandering, dit jaar wil de organisatie de focus leggen op biodiversiteit. Dat groeiende probleem wordt immers niet alleen verergerd door de klimaatopwarming, maar doet tegelijk ook de klimaatopwarming toenemen.

Delen In 2020 zullen we op 50 jaar tijd 67 procent van onze populaties van gewervelde dieren verloren hebben

Klimaatverandering leidt tot verlies van biodiversiteit (denk maar aan het effect van uitdroging en verlies van natuurlandschappen of koraalverbleking op de organismen die er leven). Tegelijk verergert het verlies van biodiversiteit de impact van klimaatverandering. Zo is ontbossing en conversie van natuurgebieden goed voor bijna een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot. We kunnen ons niet beschermen tegen het een zonder het ander te stoppen.

In 2020 zullen we op 50 jaar tijd 67 procent van onze populaties van gewervelde dieren verloren hebben. Nochtans is deze biodiversiteit nodig om gezonde oceanen, bossen en rivieren te behouden. Daarom roept milieuorganisatie WWF nu op om tijdens Earth Hour de lichten te doven en de milieuministers op te roepen tot actie.