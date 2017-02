Deze reclamemakers lieten zich inspireren door president Donald Trump

.

Zo runde Dove een campagne rond 'alternative facts', de term die legendarisch werd gemaakt door Kellyanne Conway, Counselor to the President die het feit dat Donald Trump foute cijfers doorgaf aan de pers afdeed als 'alternative facts'. Dove zag de kans schoon en gebruikte dan ook alternative facts om hun nieuwe deodorant aan te prijzen. In plaats van te vermelden dat hun deodorant nare geurtjes weghoudt of dat het flacon een strak design heeft, claimden de reclamemakers dat Dove deodorant je WiFi-signaal helpt te versterken, je verloren sokken terugvindt en je IQ boost.

Ook DIESEL kwam op de proppen met een door Trump-geïnspireerde campagne. 'Make Love Not Walls' verwijst naar de muur die president Trump naar eigen zeggen wil optrekken langs de Mexicaanse grens om 'bad hombres' buiten te houden.

Tenslotte is er de Valentijnscampagne van Björn Borg, die allicht meer door de manier van campagnevoeren dan het beleid van de kersverse Amerikaanse president werd geïnspireerd. Via #DearRival willen ze rivaliteit weer in een positiever daglicht stellen. In plaats van je tegenstander zwart te maken kan je evengoed je tegenstander bedanken, omdat hij of zij je op de toppen van je tenen houdt en je de beste versie van jezelf laat zijn. Het is logisch dat een sportmerk als Björn Borg deze visie hanteert, maar nog fijner wanneer ze die woorden in daden omzetten. Om de campagne te illustreren installeerden ze voor Valentijn de Twitter Punching Bag: een bokszak met technologie waarmee je tweets naar je rivalen kan sturen. Henrik Bunge, CEO van Björn Borg trapte de actie letterlijk in gang door een tweet te versturen naar Nike CEO Mark Parker, die Bunge als zijn grootste concurrent beschouwt.