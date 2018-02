Derde editie BOTANIK: wild(er) leven in een groene stad

De derde editie van het gratis groenstedelijke festival voor 'liefhebbers van plantaardige anarchie, extreme crafting, bushcraft cooking en genieten in stadsgroen', duikt dit jaar dieper de stadsjungle in. Ze wil een antwoord vinden op de vraag: hoe wild is ons stadsleven eigenlijk nog (wel)?

Aan de hand van verschillende initiatieven, zoals workshops en documentaire screenings, ontdek je onder meer dat er meer dieren in ons betonnen bos leven dan je denkt. Zelfs de allerkleinste beestjes - bacteriën - onder ons krijgen aandacht, want of je dat nu wil of niet, je eet ze elke dag op.

Op zaterdag is er een plantenmarkt van 10 tot 17u. Ideaal voor greenspiration of ter aanvulling van je eigen urban jungle.

Het volledige programma ontdek je binnenkort op de Facebookpagina van het event.