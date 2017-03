De surfcultuur leeft in Antwerpen

Bij de Haven-surfshop kon je niet enkel terecht voor surfplanken, -tools of apparel die de surfcultuur uitstraalt; oprichters Filip Van Moerkercke en John Roan wilden dat Haven een multiculturele plek werd en openden hun shop ook voor jonge kunstenaars, fotografie en boeken. Dat bleek blijkbaar aan te slaan bij de Antwerpenaar, want HAVEN mocht dit weekend post vatten in een permanent pand.

John Roan(mede-oprichter Haven surf):"Exact 1 jaar geleden zijn we dit avontuur gestart met de intentie om onze visie op de surfcultuur te brengen op een manier die het best bij onze eigen levensstijl past. Ons voornemen om een tijdelijk iets op poten te zetten wordt nu een definitief concept, dankzij de vele positieve reacties en het succes van de pop-up. Het is duidelijk dat er wel degelijk een aanzienlijke surfcultuur heerst in Antwerpen en omstreken."

Op hun nieuwe, permanente locatie hebben ze nog meer ruimte voor een uitgebreider assortiment voor mannen en vrouwen (zo mogen ze als enige shop in de Benelux Outerknown, het merk van Kelly Slater, verkopen) én om het culturele gedeelte wat op te krikken.

"We hebben genoten van onze eerste locatie, maar hadden het gevoel dat we daar gedurende het afgelopen jaar niet ons volledige verhaal hebben kunnen vertalen naar de buitenwereld", aldus Roan. "Vandaar dat we besloten dat de tijd is gekomen om te verhuizen naar een ongelooflijke nieuwe locatie, maar nog steeds in onze geliefkoosde buurt, die vroeger tot de Antwerpse Haven behoorde. In ons grotere pand zullen we meer plaats kunnen bieden aan de merken die we naar voren willen schuiven en zal er ook meer ruimte zijn voor exposities, muziekoptredens en beleving in de grote zin van het woord."

Naast kunst, boeken, fotografie, muziekoptredens en een maandelijkse mixtape verspreidt Haven de surfvibe verder via filmavonden en workshops. Wie de surfmicrobe te pakken heeft, houdt best de Facebook-pagina in de gaten om deel te kunnen nemen aan de surf initiaties van Haven.