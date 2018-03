De rondreizende chef settelt zich

Frédéric Chabbert droomde naar eigen zeggen al enkele jaren van een eigen restaurant. Hij begon al heel jong als commis in het tweesterrenrestaurant Le Cerf in Marlenheim. Zestien jaar later was hij chef-kok in sterrenrestaurant Petrus van hotel Island Shangri-La Hong Kong, waar hij veertien koks tot zijn beschikking had en acht jaar bleef. "In de 25 jaar dat ik als kok in grote huizen werkte, deed ik veel ervaring op", zegt hij. "In mijn laatste job als Group Executive Chef van La Table D'Hugo Desnoyer in Parijs en Tokio was ik verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling, de menu's, de training van het personeel ...