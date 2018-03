'De moderne mens is een bange mens, op zoek naar controle'

Ook volwassen mensen hebben soms nood aan speelgoed. Dat zei ik tegen mezelf toen ik me onlangs een Fitbit aanschafte, zo'n polsbandje dat je naast het uur ook vertelt hoe de klok van je lichaam tikt. Hartslag, aantal gestapte kilometers, aantal verbruikte calorieën, alles wordt in kaart gebracht. Ik had een mooi zwart modelletje gezien bij een collega. Ik wou het ook, zonder me goed af te vragen waarom. Zoals ik vroeger naar My Little Pony verlangde.

