'De kracht van de consument: geef het signaal dat wij wel geloven in de keuterboerkes'

De media sloegen ons de voorbije week om de oren met berichten over bomen en bioboeren. Spek - al dan niet bio - vloog over en weer en bij dit alles dacht ik: waarom beginnen we niet bij onszelf? Waarom geven we zelf op onze eigen grond niet gewoon het goede voorbeeld? En creëren we zo een olievlek en een draagvlak voor milieuvriendelijk beleid waardoor ministers niet anders kunnen dan naar ons luisteren?

Steun de #keuterboerkes

Heerlijk vond ik de reactie van de bioboer waar ik zelf wekelijks mijn groentepakketten bestel. Hij postte op Facebook dat dit #keuterboerke weer mooi bestellingen heeft klaar staan voor al zijn klanten die bewust kiezen voor bio. Nog mooier de reactie van een andere bioboer die tot op de euro verantwoordde hoe hij aan 1000 euro subsidie per jaar komt. Want dat moet je hen nageven: bioboeren zijn niet alleen bewust bezig met voedsel produceren, ze zijn meestal ook heel open over hun boekhouding ten opzichte van hun klanten. Dat maakt dat ik als consument graag een paar cent meer betaal voor de biogroenten van dichtbij huis vers van het veld. En zit daar onze kracht als consument niet? Laat ons allemaal nog meer lokaal, vers en bio kopen. Zo geven wij allemaal het signaal dat wij wél geloven in de keuterboerkes en wél meer van ons huishoudbudget aan gezond, goed en niet bespoten eten willen geven.

Als ieder veegt voor eigen deur

Ook zo met het pesticidegebruik. Openbare besturen mogen al een hele tijd geen pesticiden meer gebruiken op hun gronden en groen. Door de wetten die eraan zitten te komen mogen ook wij binnenkort geen chemische onkruidverdelgers meer gebruiken op onze oprit, terras en tuin. Wordt Vlaanderen dan ineens een verloederd gebied vol met (on)kruiden? Nee! Want als iedereen elke week een half uur de tijd uittrekt om letterlijk voor zijn eigen deur te vegen en meteen ook even oprit en terras mee veegt, is heel Vlaanderen schoon en (on)kruidvrij. Het spreekwoord wijst ons meer dan ooit op onze eigen verantwoordelijkheden.

Meer bomen? Begin bij je tuin

Delen Waar zijn we ergens onderweg vergeten hoe groot het nut van een boom kan zijn?

In de hele discussie rond wie welke bomen om welke reden kapt, lees ik ook dat er in onze Vlaamse tuinen steeds minder bomen staan. Waar zijn we ergens onderweg vergeten hoe groot het nut van een boom kan zijn? Niet alleen voor de omzet van CO2 in zuurstof, maar ook voor het verkoelend effect in de zomer? De biodiversiteit in en rond een boom? Hoe komt het dat er steeds meer airco-installaties worden geïnstalleerd en minder bomen worden geplant? Waar is ons (eco)logisch verstand gebleven? Dus een laatste oproep: begin in je eigen tuin en plant vandaag nog die boom!

Inspiratie nodig? Bezoek een ecotuin!

Over zowel pesticidevrij tuinieren, het nut van bomen in een tuin als het belang van biovoeding heeft Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, heel wat kennis in huis. Op 3 en 4 juni zetten zo'n 200 ecotuinen hun poorten wagenwijd open om inspiratie te geven aan iedereen die meer wil weten over gezond, pesticidevrij en ecologisch tuinieren. Alle informatie vind je op www.ecotuindagen.nu>.

Barbara Creemers, coördinator 2020pesticidevrij bij Velt