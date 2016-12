Christopher Fairburn: 'De kerstperiode is voor mensen met een eetstoornis niet bepaald feestelijk'

Eetstoornissen komen steeds vaker én op steeds jongere leeftijd voor. De met voedsel overladen kerstperiode is voor mensen die herstellen van of worstellen met het concept 'voeding' een hele zware tijd, bevestigt ook de Britse professor Christopher Fairburn. 'Kerst is en blijft een feest, maar voor sommige mensen is het vieren iets moeilijker. We moeten daar niet zwaarmoedig van worden, maar het is wel belangrijk dat er aandacht voor is.'