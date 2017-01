Chinees bedrijf maakt duurzaam alternatief voor plastic speelgoedblokjes

Het Chinese bedrijf BanBao heeft een duurzame variant gevonden voor de wereldberoemde speelgoedblokjes in plastic. De bouwsteentjes zijn gemaakt van biologische materialen waaronder suikerriet.

"Bijna alle reguliere plastic bouwblokjes, inclusief de onze, worden gemaakt van petrochemische stoffen", zegt de speelgoedfabrikant in een bericht op zijn Facebookpagina. "Dit productieproces resulteert in twee tot zeven keer het gewicht aan broeikasgassen dat in de atmosfeer wordt uitgestoten."

Lego

Ook concurrent Lego is de zoektocht naar een alternatief voor plastic al een tijd geleden gestart.

In 2012 kondigde Lego aan dat het op zoek ging naar alternatieven tegen 2030. Het bedrijf investeerde daarvoor 150 miljoen dollar in een duurzaam onderzoekscentrum in het Deense Billund.

Suikerriet

De Chinese bouwsteentjes zouden al in het najaar van 2017 op de markt komen. Ze bevatten geen op olie gebaseerde chemicaliën maar grondstoffen die afkomstig zijn van de reststoffen van suikerrietplanten.

Het bedrijf maakt zich sterk dat ook voor de kleuren en de verpakking geen schadelijke stoffen worden gebruikt en dat alles 100 procent biologisch is.

"De kwaliteit van de speelgoedstenen is goed en de blokjes passen volledig op de speelgoedstenen van de concurrentie", zegt BanBao.

De duurzame bouwstenen zullen worden geproduceerd in Nederland. De lijn zal bestaan uit 13 speelgoeddozen voor kinderen van anderhalf tot zes jaar oud. (IPS)