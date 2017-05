Brussel heeft eindelijk een indoor skatepark: 'We hebben het op onze eigen manier aangepakt'

The Byrrrh werd ondersteund door Levi's® Skateboarding™. Levi's sloeg de handen in elkaar met Yousseff Abaoud en de Byrrrh & Skate organisatie voor de bouw van het skatepark. Het denimmerk steunde het project door hout en bouwgereedschap te doneren en de opening mee te organiseren.

Wat was de motivatie om The Byrrrh op te starten?

Yousseff Abaoud: 'De voorbije twaalf jaar was er geen indoor skatepark in Brussel en het weer in België kan behoorlijk guur zijn tijdens de wintermaanden. Een indoor park was dus echt iets dat de lokale skaters misten. We hebben geprobeerd om politici aan te spreken, maar ze snapten of respecteerden onze benarde toestand niet. We moesten het probleem dus aanpakken zonder hulp van de gemeenteraad. Daarom hebben we het op onze manier gedaan: DIY.'

Wie is het doelpubliek voor The Byrrrh?

Yousseff Abaoud: 'Iedereen die al eens op een skateboard heeft gestaan of op een skateboard wil staan. We willen jongeren en kinderen echt aanmoedigen om langs te komen en te skaten. We verwelkomen iedereen, het maakt niet uit wat je afkomst of geslacht is of hoe oud je bent!'

Heb je het gevoel dat skaters genoeg aan hun trekken kunnen komen in België?

Yousseff Abaoud: 'Ja, er zijn veel plekken waar je kunt skaten. Er zijn ook enkele indoor parken in België, maar in Brussel was er tot nu toe geen. Als de zon schijnt, is het sowieso geen probleem, dan skaten we overal, maar zoals ik al zei is het in België helaas niet altijd even mooi weer.'

Hoe heb je het bouwen van het indoor skatepark aangepakt?

Youssef Abaoud: 'We hebben veel gewerkt met pallets, hout, gerecycleerd graniet en beton. Eigenlijk hebben we The Byrrrh gebouwd met alles waar we aan konden geraken en waar je op kunt skaten. De skate ramps heb ik gebouwd samen met vrienden. Zonder de hulp van onze vrienden zou dit project nooit geslaagd zijn.'

The Byrrrh is een behoorlijk opvallende naam. Hoe kwamen jullie erbij?

Yousseff Abaoud: 'De naam is een verwijzing naar het eerste gebouw waar we ramps in bouwden, wat in een oude fabriek uit de laat negentiende eeuw was. Er was een bedrijf dat Byrrh heette en hun naam stond nog op het gebouw toen we ernaar verhuisden. We hebben eigenlijk gewoon die naam overgenomen en er een 'R' aan toegevoegd om het ons eigen te maken. Et voila, The Byrrrh was geboren.'

Ken je veel vrouwelijke skaters of is het een scene die door mannen gedomineerd is?

Yousseff Abaoud: 'Tegenwoordig zijn er eigenlijk echt veel meisjes die skaten. We hebben in België zelfs enkele bekende vrouwelijke skaters. Hoewel er dus meer en meer meisjes skaten, is het helaas nog steeds een wereld die gedomineerd wordt door mannen.'

Wat betekent de skatecultuur anno 2017 voor jou?

Yousseff Abaoud: 'Vandaag de dag is skateboarden heel wijdverspreid. Vroeger was het meer niche en was de scene veel kleiner, maar nu zijn er meer mensen van verschillende sociale achtergronden die skaten. Het deel van de stad waar je vandaan komt maakt minder uit en je sociale status is van minder belang tegenwoordig. Als je skate, maak je deel uit van de skate scene. Hierdoor vind ik de skatecultuur relevanter dan ooit tevoren.'