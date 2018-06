Björn Borg steunt LGBT-huwelijken met blockchaincampagne

Hoewel het in België ondertussen al vijftien jaar mogelijk is voor holebikoppels om te trouwen, is dat in maar liefst 87% van alle landen nog steeds verboden. Om de overheden en godsdiensten te omzeilen die LGBTQ+-liefde weigeren te erkennen, komt het Zweedse sportmerk Björn Borg met een opmerkelijke campagne op de proppen.

Met Marriage Unblocked wil Björn Borg een online platform bieden aan de koppels die van hun overheden niet mogen huwen. Dankzij een digitaal blockchainplatform kunnen holebipartners hun huwelijk en geloften al dan niet anoniem registreren. Net als bij de Bitcoin is het een waarde die louter symbolisch wordt erkend. De overheden in kwestie kunnen de huwelijken niet wijzigen noch ongedaan maken. Ze worden immers voor eeuwig opgeslagen binnen de blockchain. De gehuwden krijgen een digitaal certificaat.

Basisrecht

De lancering van de campagne gebeurt niet voor niets in aanloop van de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal 2018. Gastland Rusland speelt donderdag namelijk tegen Saoedi-Arabië: twee landen die ervoor gekend staan hun holebi's te onderdrukken.

Het eerste koppel dat via de blockchain in het huwelijksbootje stapte, waren de Zwitserse Sybille en Alexandra. 'We planden al een tijdje om te trouwen, maar omdat Zwitserland het huwelijk niet zou erkennen, wisten we niet goed of het ooit zou gebeuren', vertelt het kersverse echtpaar. 'We hopen dat de blockchainhuwelijken verschillende landen kan overtuigen om hun wetten te wijzigen. Gelijkheid is een basisrecht.'

Meer informatie vind je op marriageunblocked.com

