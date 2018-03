Bekijk de volledige documentaire 'My California' van Charlotte De Cock

Charlotte De Cock trok samen met cameraman en partner in crime Kris Lathouwers begin 2017 opnieuw naar haar geliefde Californië. Samen maakten ze er de documentaire 'My California'.

De boeiende mensen die op hun pad kwamen te midden van de verlaten Amerikaanse woestijn kleuren deze documentaire.

Lees ook: Kunstenares Charlotte De Cock over de 'free souls' van de Californische woestijn: 'Vrijheid is doen wat je graag doet'

Praktisch

My California part 2

14 maart - 15 april

Meatpack: Samberstraat 40, 2060 Antwerpen

Openingsuren expo: www.meatpack.be

Boek: A Journey with Charlotte

De Cock is schilder, DJ, muzikante en video- en documentairemaakster en kijkt in 'A Journey with Charlotte' terug op haar 10-jarige carrière: haar schilderijenreeks 13 Masters, met portretten van onder meer Luc Tuymans, Jan Decleir en Koen Van den Broek, haar expo My California in de VS, haar DJ-sets op Burning Man en Africa Burn.

We krijgen dankzij de publicatie bij Lannoo inkijk in een wereld waarin Jack Kerouac, stomende electronicamuziek, schildersverf en woestijnzand versmelten tot een mind blowing trip.