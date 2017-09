Australische reclamespot geband wegens te politiek getint tijdens debat rond homohuwelijk

In de reclame is een vader te zien die een slaapliedje zingt voor zijn kind. Hoewel gelijkaardige spots de afgelopen jaren nooit problemen hebben opgeleverd, liet toezichthouder FreeTV Australia de reclame van de groep Dads4Kids niet toe.

Volgens de actiegroep werd hen gezegd dat de inhoud te politiek getint was. FreeTV Australie laat dan weer weten dat de clip wel getoond had mogen worden als de actiegroep duidelijk melding gemaakt had dat het om een advertentie van Dads4Kids gaat. De aanpassing kan niet meer worden doorgevoerd voor Vaderdag, nu zondag in Australië, en dus moet de reclame verdwijnen van de buis.

In Australië woedt momenteel volop het debat rond het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Het land maakt zich op voor een referendum per brief over de kwestie en de gemoederen zijn bij zowel voor- als tegenstanders verhit.

Dads4Kids liet eerder al weten dat vaders essentieel zijn in het leven van kinderen en is van oordeel dat een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht de rechten van die kinderen schendt. Op hun website, die momenteel offline is gehaald, werd hun visie op het homohuwelijk uit de doeken gedaan. De actiegroep beweert de website verwijderd te hebben om niet door de media en voorstanders van het homohuwelijk als slechterik naar voren geschoven te worden.

Hun advertentie was volgens Dads4Kids helemaal niet bedoeld als politieke boodschap. 'Niet alles draait om het debat rond het homohuwelijk', klinkt het.

Het al dan niet toelaten van het homohuwelijk staat al een tiental jaar op de Australische politieke agenda. Volgens opiniepeilingen is 60 procent van de Australiërs voor het homohuwelijk. Tegenstanders van een volksstemming menen echter dat veel jonge mensen, die niet geregistreerd zijn als kiezer, vergeten zullen worden, en dat het systeem vatbaar is voor verkiezingsfraude.

Verschillende parlementsleden, zoals de conservatieve ex-premier Tony Abbott, hebben al laten weten dat ze tegen de legalisering van het homohuwelijk zullen stemmen, zelfs al stemt het volk voor.