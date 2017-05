Artist-run space De Apotheek: 'Iedereen die op een creatieve manier het verschil maakt is kunstenaar'

Zij houdt van unieke meesterwerkjes, hij vooral van het verhaal erachter. Susan Kuijpers (24) opent vandaag haar eigen tijdelijke galerij, Multiplied. Dat doet ze in de 'De Apotheek' van Adam Galach (26). Beide leggen ze hun concept en het verschil met een gewone galerij uit.

Delen Voor ons is iedereen die op een creatieve manier het verschil maakt in de samenleving een kunstenaar

"De Apotheek is een artist-run space, een ruimte die uitgebaat wordt door kunstenaars zelf. Onze artistieke klemtoon verschilt met die van gewone galerijen. We willen artiesten een plek aanbieden om hun werk tentoon te stellen, maar daarbij gaan we specifiek op zoek naar projecten die naast een innovatieve ook een sociale of participatieve dimensie hebben. Voor ons is iedereen die op een creatieve manier het verschil maakt in de samenleving een kunstenaar. Of je nu bakker, winkelbediende of kapper bent, we vinden het fantastisch wanneer iemand anderen kan inspireren met een product dat het resultaat is van zijn of haar passie. Daarnaast willen we de oorspronkelijke, medicinale functie van de apotheek levende houden, zij het op de figuurlijke manier: een kunstmedicijn aanreiken dat een antwoord tracht te geven op sociale vraagstukken."

Afstand van het commerciële

"De multiples, kunstwerken geproduceerd in oplagen, die te zien zullen zijn, lenen zich perfect tot onze ideologie. Ze zijn een herhaling van een beeld of idee om het concept te verspreiden. Dat kan als reproductie van een bestaand werk, maar ook als een volledig nieuw werk waarmee je veel mensen wil bereiken. Op die manier heeft iedereen een deeltje van dat object en is het een erg laagdrempelig concept."

Is de stap naar een te commercieel product dan niet snel gemaakt? Susan en Adam menen van niet: "Het is net dat commerciële dat vaak aanwezig is bij gewone galerijen dat we willen vermijden. Bij Multiplied zien we de kunstwerken als een communicatiemiddel. We proberen een verhaal te vertellen en dat te verspreiden via kunst. Een multiple wordt vaak gebruikt om een ander groter werk te financieren en daar is op zich niks mis mee, alleen proberen wij het altijd op een ruimere manier te bekijken en ons te focussen op de sociale impact die het product kan hebben." Susan benadrukt dat ze niet faliekant tegen de gewone galerijen zijn: "Adam en ik denken gewoon dat er andere manieren zijn om een publiek te bereiken. De aanpak die we nu hanteren, past beter bij onze mentaliteit en ons concept."

Gemeenschappelijke ideologie

Delen Een kunstdiploma of -achtergrond is voor mij niet van belang

De 24-jarige kunstenares nam contact op met Mark Lissens van de vzw Luchtverfrisser en werd op die manier doorverwezen naar De Apotheek, een initiatief van de vzw in samenwerking met de bewoners van de oude apotheek. "Ik ben met mijn idee om een multiple-tentoonstelling te organiseren naar Mark gestapt en die heeft mij dan verder op weg gezet en in contact gebracht met Adam en De Apotheek." De samenwerking tussen Susan, Adam en Luchtverfrisser is gefundeerd op een gemeenschappelijk gedachtegoed: "De artiesten wiens werk dit weekend te zien zullen zijn, heb ik geselecteerd via een open call, iets wat Adam een heel goed idee vond. Iedereen met een idee voor een multiple mocht solliciteren. Een kunstdiploma of -achtergrond is voor mij niet van belang; de DIY-mentaliteit en het engagement van artiesten des te meer."

Geld is evenmin belangrijk, vertellen Susan en Adam: "Kapitaal mag in geen geval een rol spelen. Als we de vraag zouden krijgen van een grote organisatie om iets te organiseren in De Apotheek, dan zullen die huur betalen aan ons. Als er daarentegen iemand is die weinig of geen middelen heeft, maar waarbij we wel honderd procent achter zijn of haar project staan, dan gaan we die zeker niet tegenhouden."

Editie twee?

Susan studeerde 'grafiek' aan het Sint-Lucas in Antwerpen: "Hoewel ik nu geen eigen werk tentoonstel en een erg organisatorische functie heb, zie ik mezelf niet als curator. Na mijn afstuderen was ik even helemaal de kluts kwijt, maar ik heb nooit die rol van kunstenares laten vallen. Multiplied was een idee dat al lang in mijn hoofd speelde en waar ik me na het behalen van mijn diploma volledig op kon focussen. Het is een uitdaging om bij dit project betrokken te zijn als organisator in plaats van als deelnemer, maar ook een leerrijke oefening waaruit ik veel inspiratie haal. Er zijn al ideeën voor een tweede editie van Multiplied, maar na deze tentoonstelling pik ik eerst de draad van mijn eigen artistieke praktijk terug op."

De Apotheek: Korte Zavelstraat 39, 2060 Antwerp