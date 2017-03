Antwerpse PLUS ONE Gallery luidt de lente in met expo rond bloemen

Doorheen de kunstgeschiedenis zijn bloemen een wederkerend thema. In de vijftiende en zestiende eeuw kenden afbeeldingen van botanische elementen hun hoogtepunt, toen artiesten een groeiende interesse ontwikkelden in het afbeelden van realistische elementen vanuit de natuur. Naast hun esthetische en decoratieve waarde, hadden deze botanische kunstwerken vaak ook een symbolische betekenis. Maar ook in de twintigste en eenentwintigste eeuw bleven bloemen fascineren. Zelfs Piet Mondriaan tekende en schilderde zijn hele leven verschillende bloemen. En ook nu worden ze niet enkel afgebeeld omdat ze plezierig zijn om naar te kijken, maar ook als symbool voor vrouwelijkheid, en als metafoor voor fragiliteit, vergankelijkheid en schoonheid.

PLUS ONE Gallery verzamelde enkele recente werken rond bloemen van een nieuwe generatie kunstenaars en combineerde deze met werken uit de jaren zeventig en tachtig. Enkele klinkende namen uit de expo: Sergio De Beukelaer, Guillaume Bijl, Walter Swennen, Bernd Lohaus, Sven 't Jolle, Nel Aerts en Thomas Bogaert, en internationale kunstenaars als Anton Henning, Keith Haring, Ren Hang, Kati Heck, Johan Nobel, Michael Pybus, Stefan Marx, Erik Parker, Järg Geismar en Uwe Henneken.

Persoonlijke toets

Deze tentoonstelling slaat ook voor het eerst een brug tussen de galerie PLUS ONE van Jason Poirier dit Caulier en de voormalige galerie X-One van diens vader Marc, waar kunstenaars als Guy Mees en Bernd Lohaus tentoonstelden. Daar kunnen we ook de keuze van het thema van deze tentoonstelling vinden, aangezien bloemen het eerste raakpunt bleken tussen vader en zoon Poirier dit Caulier op vlak van de liefde voor de kunst.

Instagram

Omdat de tentoonstelling een onuitputtelijke ontdekkingstocht wil zijn, zal de galerie zich ook wagen aan enkele experimenten. Daarom zullen de galeristen een veranderende 'accrochage' hanteren tijdens de tentoonstelling. Ook vervolgtentoonstelling(en) en een publicatie zijn voorzien. De galerie wil het oneindige en universele van het bloementhema stimuleren door bezoekers aan te sporen om werken op Instagram te plaatsen onder de hashtag #infiniteflowersplusone, zodat de expo oneindig verder kan leven als een open verhaal.

Praktisch

19/03/2017 - 30/04/2017 - PLUS ONE gallery

Sint-Hubertusstraat 58, 2600 Berchem

Open van woensdag tot zaterdag van 14u tot 18uwww.plus-one.be

(LP)