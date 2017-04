Antwerpse ontwerper eltipo exposeert met 'Don't Believe The Type' in Antwerpen

De zelfstandige ontwerper eltipo was enkele jaren in dienst bij ontwerpstudio Pinkeye, waar hij een grafische achtergrond heeft opgebouwd voor zowel commerciële merken als particuliere zaken. In een nieuw hoofdstuk stort hij zich volledig op de individuele letters en werkt hij zijn liefde voor typografie verder uit. 'Typografie is een visuele taal die gebruik maakt van bepaalde vormen om woorden en boodschappen, die een basis voor communicatie zijn, te visualiseren . Elke letter kan op oneindig veel verschillende manieren uitgewerkt worden, maar voor mij is een letter of woord eerder een beeld dan een functionele vorm', klinkt het bij de ontwerper.

Voor deze tentoonstelling startte eltipo vanuit een potloodschets die vervolgens werd gedigitaliseerd naar vectoriële lijnen. Daarna werden ze uitgesneden door machines uit verschillende materialen. 'Elke stap op zich in dit traject vind ik zo intrigerend en leuk om te doen omdat ze zo verschillend zijn: van analoog naar digitaal naar materieel om dan met ambacht weer samengebracht te worden,' licht hij toe.

De nieuwe expo werd geïnspireerd door zijn ervaring met commerciële merken. Hij knipoogt met zijn werken naar de merken die hypes oppikken om hun eigen producten in de kijker te zetten. Samen met het idee dat we overspoeld worden met zoveel informatie die we niet allemaal kunnen verwerken en invloeden uit verschillende subculturen vormt hij een eigen interpretatie van de geabsorbeerde omgeving.

Met titels zoals 'Buy Now, Cry Later' en 'Art is Anal' krijg je al een idee van het thema van de tentoonstelling.

Praktisch Vernissage op 13 april vanaf 18u30 Van 14 tot 30 april, op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 14u tot 18u. Afsluiting op maandag 1 mei van 14u tot 18u. 'Out of a Box' Vrijzinnig Antwerps Trefpunt De Burburestraat 11, 2000 Antwerpen

(LP)