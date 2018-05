Aldi verkoopt enkel nog Fairtrade rozen

Sinds drie april zijn alle rozen van Aldi België honderd procent Fairtrade. Fairtrade Belgium is erg tevreden met deze evolutie: 'Dat Aldi de switch maakt naar Fairtrade rozen is om meerdere redenen van belang', zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium: 'Aldi is wellicht de grootste rozenverkoper van ons land. En dankzij hun sterk engagement op lange termijn, is de impact van hun beslissing zoveel groter.'

Eerlijke handel

Rozen in Belgische bloemenwinkels en supermarktketens komen meestal van Afrikaanse plantages. Zo ook bij Aldi. Rozen met het Fairtradelabel werden geteeld met respect voor arbeider en milieu. Op die manier kunnen de arbeiders die de rozen kweken in betere en milieuvriendelijke omstandigheden werken en een eerlijk loon ontvangen. De Afrikaanse rozenteelt wordt gewoonlijk overschaduwd door te veel chemicaliën, te lage lonen en een alarmerend waterverbruik.

Bovenop het eerlijke loon ontvangen de werknemers een Fairtrade premie van tien procent van de aankoopprijs van de Fairtrade producten.

'Onze toekomst zal beter zijn, mijn kinderen zullen beter geschoold zijn', klinkt het bij Agnes Mulwa, een 34-jarige bloemenplukster wier oudste zoon nu naar de middelbare school gaat. 'Ik hoop dat alles verder verloopt zoals nu, dan kunnen mijn twee meisjes ook naar school gaan. Zonder Fairtrade op de kwekerij had ik nooit kunnen hopen dat mijn kinderen onderwijs zouden genieten.'

De prijs voor een boeket rozen blijft 2.99 euro. ALDI neemt de investering in het Fairtradecertificaat voor eigen rekening. (LP)