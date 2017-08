After Summer Beach Cleanup: Maak van onze stranden en zee weer paradijselijke pareltjes

Tegen 2050 zullen onze oceanen meer plastic dan vis bevatten. Verontrustende cijfers waarvan we volgens Ecover de oplossingen zelf in handen hebben. In samenwerking met WasteBoards, dat plastic flesdoppen omsmelt tot skateboards, roepen ze iedereen op om de stranden van Blankenberge en Scheveningen (16 september) weer afvalvrij te maken tijdens de After Summer Beach Cleanup. Zo kan de impact van rondzwemmend plastic op het zeeleven en onze eigen voedselketen ingeperkt worden. µ

Wie tijdens de Beach Cleanups het meeste zwerfafval verzamelt, wint een special edition EcoverWasteBoard, dat ter plekke gemaakt zal worden in de mobiele WasteBoard Bakery. Ecover lanceert ook zijn limited edition fles afwasmiddel die dit jaar voor het eerst voor 50 procent uit gerecycleerd 'oceaanplastic' bestaat. Op deze manier wil het merk mensen inspireren om anders te gaan nadenken over hoe we plastic gebruiken.