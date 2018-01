Acteur Saïd Boumazoughe: 'Het zou toch mooi zijn als ook racisten kunnen lachen met Patser'

Honger is soms belangrijker dan een diploma. Een conservatoriumopleiding mocht niet van mijn ouders, dus moest ik de woordkunst en het acteren al doende onder de knie krijgen. In veel projecten was mijn achtergrond ook een voordeel, want als drerrie van 't Kiel in Antwerpen kén ik de realiteit van sociale woonblokken en buurtpleintjes. Net als de spanningen en frustraties daar. Dat helpt me aan de zijde van toppers als Matteo Simoni of De Roovers: ik leer van hen, en zij van mij.

...