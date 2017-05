7 maal Moederdag over heel de wereld

In eigen land

In België zijn er liefst twee dagen in het jaar waarop Moederdag wordt gevierd. Het overgrote deel van het land viert Moederdag vandaag, op de tweede zondag van mei. In de provincie Antwerpen wordt Moederdag echter op 15 augustus gevierd, op de dag van Maria-Tenhemelopneming. Voor welke dag je ook kiest in België, iedereen viert op dezelfde manier Moederdag. Kinderen maken knutselwerkjes op school waarmee ze hun mama 's ochtends op bed verrassen - al ze 'hun geheim' zolang kunnen bewaren. Want je 'verrassing' onaangeroerd wegsteken van vrijdagavond na school tot zondagochtend... dat is voor heel wat lieverds net iets te moeilijk. Papa's zorgen voor een bloemetje of halen croissants en andere gebakjes en maken een feestelijk ontbijt.

In Frankrijk

In Frankrijk vieren ze Fête des Mères op de vierde zondag in mei, behalve als dat dan samenvalt met Pinksteren valt (dan valt het op de vijfde zondag van de maand). Dit jaar valt Moederdag in Frankrijk op 31 mei. Verder vieren Franse gezinnen Moederdag volgens het Amerikaanse voorbeeld: een kaart, bloemen en een familie-etentje.

In China

In China is het het vieren van Moederdag relatief nieuw. Ze importeerden het idee uit Amerika. Op de tweede zondag van mei vieren steeds meer Chinezen Moederdag met pakjes en festiviteiten voor de moeders. Dit jaar valt moederdag in China op 14 mei.

In het Verenigd Koninkrijk

In Engeland vieren ze al het langst moederdag op de vierde zondag van het vasten. Deze dag noemen ze al sinds de 16e eeuw 'Mothering Sunday' of letterlijk 'Moederzorg Zondag'. In die tijd was het gebruikelijk dat de kinderen al op jonge leeftijd het huis uit gingen en voor rijkere gezinnen gingen werken. Op de weinige vrije dagen die ze kregen mochten ze terug naar hun ouderlijk huis om samen met hun familie naar de kerk te gaan. Onderweg werden er bloemen geplukt en werden moeders bedankt voor de goede zorgen. Uiteraard gaat het er nu anders aan toe. Dit jaar viel moederdag in Engeland op 11 maart.

In Mexico

Dia de las Madres wordt in Mexico op de tweede zondag in mei gevierd. Dit jaar dus ook vandaag. In Mexico nemen ze Moederdag heel serieus. Het is een absolute topdag in de Mexicaanse restaurants. En dat Mexicanen houden van een feest laten ze duidelijk zien met Moederdag. Overal in de straten vinden festiviteiten plaats, wordt muziek gemaakt en... vooral veel gegeten.

In Japan

Haha no Hi is oorspronkelijk de verjaardag van Keizerin Koujun, maar vandaag de dag ook Moederdag. Haha no Hi valt op de tweede zondag in mei en is de dag waarop moeders overladen worden met pakjes zoals sjaaltjes en stoffen zakdoeken. Kinderen maken ook tekeningen rond het thema "mijn moeder". Deze tekeningen worden later tentoongesteld. Ben je al wat ouder dan ga je de gerechten koken die je van je moeder hebt geleerd.

In Rusland

Tijdens de Sovjet Unie werd moederdag gevierd op de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Die dag is internationaal een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Nadien werd Moederdag verplaatst naar de laatste zondag van november - dit jaar 26 november - maar de meeste mensen blijven pakjes geven in maart.