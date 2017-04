Zorg voor elkaar, voor het verleden, voor de toekomst

'Zorg' dan denk je spontaan aan zieken en bejaarden, kortom aan mensen die zorg heel hard nodig hebben. Maar het thema van de jaarlijkse Erfgoeddag gaat veel verder dan dat alleen. Naast het menselijke aspect van het zorgen voor elkaar (heeft niet iedereen af en toe wat zorg nodig?), wordt ook gekeken naar de manier waarop we zorg dragen voor het verleden én voor de toekomst.

Zorgen voor elkaar

Vroeger was het vanzelfsprekend dat kinderen hun bejaarde ouders in huis namen of dat een van de kinderen bij de ouders introk. Vandaag is dat een heel ander verhaal. Hoe zorgden we vroeger voor ouderen en armen, voor wezen en voor andere leden van de samenleving die niet voor zichzelf konden instaan? En hoe gaat dat vandaag?

In voormalige hospitalen, weeshuizen en 'oudemannetjeshuizen' proef je vaak nog hoe de zorgsector vroeger werd georganiseerd. In andere instellingen - OCMW's, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen - leer je hoe die sector is geëvolueerd tot op de dag van vandaag.

Enkele voorbeelden:

- In Leuven kan je deelnemen aan een themawandeling 'Vijf eeuwen armenzorg'.

- In Hasselt loopt in Het Stadsmus de tentoonstelling 'Zorg in Hasselt. De verzameling medische instrumenten van Dokter Nolens'.

- In Duffel krijg je een beeld van 'Drie eeuwen Duffelse psychiatrie'.

- In het Red Star Line Museum kan je deelnemen aan de themarondleiding 'Have you been to the dokter yet?'.

- In het STAM in Gent worden herinneringen aan het Bijlokeziekenhuis opgehaald en wie wil kan een duik nemen in de geschiedenis van de Bijlokesite.

- In het Brussels Museum van de Molen en de Voeding kan je deelnemen aan de kookworkshop en debat over 'de geschiedenis van ijs als comfort food'.

Zorgen voor klein en groot erfgoed

Anderzijds wordt ook de 'cultureel-erfgoedzorg' niet uit het oog verloren. Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig en waarom? Hoe gaan erfgoedorganisaties en verenigingen met deze zorg om? Op Erfgoeddag krijgt je een unieke kijk achter de schermen en ontdek je wat erfgoedinstellingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat doen.

Enkele voorbeelden:

- 'Hoe conserveer ik mijn vinylcollectie?', lezing in het Cultuurcentrum van Sint-Niklaas.

- In 't Grom (Sint-Katelijne-Waver) kan je deelnemen aan de workshop 'Zaait en gij zult oogsten' of hoe je aan de slag gaat met antieke en moderne manuele zaaimachines.

- In Bonheiden leer je meer over de 'Zorg voor oud textiel en kant' (lezing).

- In het Museum Hof van Busleyden (Mechelen) maken kinderen kennis met 'De Kunstdokter' (workshop).

- De pop-uptentoonstelling 'Geërfd goed' (Oostende) toont mensen met hun gekoesterde erfstukken.

- De tentoonstelling 'Voor en na. 25 jaar boekrestauratie in de Openbare bibliotheek van Brugge' toont hoe middeleeuwse manuscripten met zorg worden omringd.

Meer informatie en het volledige programma vind je op de websites van de Erfgoeddag en Uit in Vlaanderen.

Ben je benieuwd wat het thema Zorg allemaal inhoudt? Lees dan onze inspiratiebrochure of surf naar de sectorsite van Erfgoeddag. Je leest hier blogberichten, tips en filmpjes die verband houden met het thema Zorg.