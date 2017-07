Zon op de tafel

De gastentafel staat voor de zomer natuurlijk buiten. Dit keer koos Veerle voor een kleurrijk duet tussen roze en groen, zowel in de tafelkleden als in de borden, bloemen en vruchten. In de limoenen zit roze lisianthus geprikt.

Op elke servet, bijeengehouden met masking tape, ligt een lavasblaadje met de naam van de gast.

Het bestek staat informeel op tafel, geschikt in een blik dat net als de rietjes versierd is met masking tape.

Zomerse en zonnige blikvangers op deze tafel zijn de uitgeholde ananassen, die dienen als vaasje. Daarin zitten gele rozen en de kronkelige bloemen van hanenkam (Celosia cristata).

