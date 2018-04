Zo breng jij de lente binnen

1. Het klinkt cliché maar doe eens een goede lenteschoonmaak. Alle prullaria dat je niet meer nodig hebt, kan je naar de kringwinkel brengen. Zo is er plaats en ruimte voor nieuwe dingen. Haal die zware winterstoffen zoals wol weg en vervang ze door lichtere stoffen (linnen, katoen...).

2. Maak je woonkamer zo licht mogelijk. Stop de donkere sierkussen weg in de kast en leg een paar vrolijke exemplaren in de plaats. Trek de rolluiken op en doe je gordijnen aan de kant. EXTRA TIP: Plaats spiegels. Als je dat strategisch doet, gaan ze het buitenlicht opvangen en weerkaatsen.

3. Breng letterlijk de natuur binnen met een mooi boeket lentebloemen. Denk maar aan narcissen of tulpen, liefst vanuit je eigen tuin. Wil je iets dat langer houdt dan een boeket? Je kan ook een paar bloembollen op water of in een pot planten. Een hyacint of een amaryllis brengt meer kleur in huis.

4. Een tafel kan je ook mooi versieren met toffe lentedecoratie. Een kaarsenhouder met bloemetjes bijvoorbeeld. Heb je een fruitschaal? Leg er citroenen en/of limoenen in. Dit fruit geeft je woonkamer direct een zonnige sfeer. Of knip wat bloesemtakken en steek ze in een vaas.

5. Kies voor een behang in een leuk kleurtje of met een vrolijke print. Geen fan van behang? Verf je muren dan in een lentefris kleurtje. Die kleuren zijn helder en op geel gebaseerd: zalm, abrikoos, het groen van de jonge blaadjes of lichte bruintinten.

6. Zoek naar foto's, schilderijen of andere muurversiering met zomerse tekstjes en frisse kleuren. Een leuk idee is om van planten bladen af te knippen en deze in een kader te steken.