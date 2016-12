Voor groene en andere vingers

Groene kindervingers

'Samen groeien' luidt de titel van het Ikea-boekje (14,99 euro). Op de cover een kartonnen huisje dat overwoekerd raakt door een suzanne-met-de-mooie-ogen. 'Gebruiken wat je hebt' en 'je huis nog gezelliger en groener maken', lezen we verder. Twee zinnetjes die perfect duidelijk maken waarover dit boekje gaat: het bevat tientallen ideeën op kindermaat om allerlei bloemen en planten te laten groeien en als het kan ook op te eten.

Veel heb je er niet voor nodig: een (houten) vork dient als harkje, een lepel is een spade en leeg eierdopje wordt een zaaipotje... Het bevat tips om op een eenvoudige manier tomaatjes, wortelen en aardappelen, maar ook leuke doe-ideetjes. Zoals bijvoorbeeld oud speelgoed gebruiken als plantenpotje of een huis-met-groendak ineen knutselen. Of nog eieren kleuren met uienschillen en rode kool.

Creatieve vingers

Fans van Ikea-hacking weten het al langer: de spullen die de Zweedse meubelgigant aanbiedt, zijn vaak interessant materiaal om iets helemaal anders mee te doen. In het boek 'Creatief met Ikea' (uitgegeven bij Lannoo, 19,99 euro) verzamelden Isabelle Bruno en Christine Baillet tientallen voorbeelden, compleet met werkbeschrijving, onderverdeeld in vier niveaus: simpel, gemiddeld, gevorderd en expert.

Het begint bij heel eenvoudige dingen als het pimpen van een ladekast, een nachtlampje maken van een hartvormig bakblik of een bord en sierpot omvormen tot een hoge dessertschaal. Iets moeilijker al is de speelgoedkeuken, gemaakt van een opstapje en een kruidenrekje. Net als de kop-of-munt boekenkast en de opbergmuur voor Lego-fanaten. Met de lange boerentafel ga je weer een stapje verder op de moeilijkheidsladder. Je kan ook een opbergwand voor je werkplek maken van Trofast opbergbakken of een zelfontworpen keukeneiland. Echte experts wagen zich aan de grotere klusprojecten als twee verstelbare tekentafels tegenover elkaar of de boekenkast gemaakt van een Tarva ladenkast. Drie Ikea-items krijgen een hoofdstukje apart omdat ze zoveel creatieve mogelijkheden bieden: de Kallax-boekenkasten, het Frosta-krukje en het Kura-bed. Wist je bijvoorbeeld dat je met de onderdelen van het kurkje een slee, een schommel en zelfs een loopfiets kan maken?

Toegegeven, lang niet elk idee is even interessant of mooi. Maar ze werken wel inspirerend. En wie het bij het zien van al die voorbeelden niet voelt jeuken, heeft echt geen creatieve vingers. Voor alle anderen: de vakantie is het moment om je lekker uit te leven.