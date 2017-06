Vier de zomer met Nest!

Het is bijna zover: vrijdag ligt er een gloednieuwe Nest in de winkel! Een zomers nummer boordevol zonnige onderwerpen.

We nemen je mee voor een royale picknick bij een kabbelende beek en serveren je kruidige cocktails voor een zwoele zomeravond. We tonen je het interieur van woningen met een vleugje vakantiesfeer, slepen je mee naar Zuid-Italië om er de trulli's te ontdekken en geven je tips voor een dagje uit.

Verder in dit nummer:

- Delen is het nieuwe hebben: over lenen, leasen, recycleren

- Time-out in de moestuin of hoe jongeren herbronnen in het groen

- Gerechten met prinsessenboontjes

- Tips voor een biodiverse tuin

- Bijencolumn van Wouter Deprez

En niet te vergeten: ook in dit nummer kan je meedoen aan een wedstrijd met zomerse prijzen t.w.v. 16.000 euro!