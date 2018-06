Venster verruimt je blik op design

De Vlaamse meubelontwerpster Axelle Vertommen ondervindt aan den lijve hoe moeilijk het is om als beginnende designer creaties aan de man te brengen. Ze besloot het heft in eigen handen te nemen en start volgende maand met de pop up store Venster, waar je het werk van verschillende jonge ontwerpers - waaronder haar eigen meubels - kan bewonderen en aanschaffen.

De pop up zal plaatsvinden van 5 juli tot 5 augustus. Iedere week krijgt een andere designer of designteam de kans om de etalage in te richten. Op donderdagavond wordt die telkens feestelijk ingehuldigd met een vernissage. Het programma ziet er als volgt uit:

5 juli: Dialect, een designstudio uit Deurne, gevormd door Pierric De Coster en Jonas Blondeel

12 juli: LABT, de ontwerpstudio van Atelier Ternier uit Gent

19 juli: Dries Otten, een interieurarchitect en meubelontwerper gevestigd in Antwerpen

26 juli: Vormen, een jong collectief met een passie voor design en vakmanschap uit Gent

2 augustus: Axelle Vertommen, meubel- en interieurontwerper uit Heist

Creaties van deze ontwerpers kunnen de hele maand bekeken worden in de tijdelijke winkel. Daarnaast krijgen ook andere Belgische designers de kans hun werk te tonen. De catalogus van de winkel biedt een mooi overzicht van de verschillende merken.