Thuis is waar je hytte staat

Jaren brachten ze hun vakanties door in het zuiden van Europa of in andere continenten. Maar toen besloten Geert en Anke van interieurwinkel feelathome (Boortmeerbeek) om met hun drie zonen eens noordwaarts te trekken. "Die reis naar Zweden in 2010 vonden we fantastisch, en twee jaar later gingen we Noorwegen verkennen. We vielen voor de natuur, de rust en de gezelligheid", zegt Anke.

Tal van reizen volgden, zowel 's winters als 's zomers, telkens naar een ander deel van het land. "We ontdekten wat een échte wintervakantie is: samen bij de haard zitten, wandelen, sleeën, huskytochten maken", vertelt Anke enthousiast. Het duurde niet lang of zij en Geert begonnen te dromen van een eigen hytte. "Zo noemen de Noren hun houten buitenverblijf, letterlijk vertaald betekent dat 'hut'. In Noorwegen staan er zo'n 800.000. Sommige families hebben er zelfs twee: één in de bergen en één aan de kust", zegt Geert.

Eerst overwoog het koppel om een bestaande hut te kopen en op te knappen, maar algauw rees het idee om er zelf een te bouwen. "Omdat we al zo vaak in hutten hadden verbleven, wisten we goed wat we wel en niet wilden", zegt Geert. Anke wilde een zicht op het water, Geert een zicht op de bergen. Het perceel moest boven de boomgrens op de hoogvlakte liggen. In de winter moest het ook bereikbaar zijn. Niet vanzelfsprekend in Noorwegen, omdat niet alle wegen sneeuwvrij worden gemaakt.

Uiteindelijk vonden Anke en Geert grond in de Hallingdal-regio, waar ze ooit hun eerste vakantie doorbrachten en elke winter naar terugkeerden.

Tekst: Katrien Depoorter