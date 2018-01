Tafel voor één

"Zo wollig mogelijk." Zo beschrijft Veerle haar favoriete plekje om lekker te overwinteren. Het handvol koele accenten versterkt dat alleen maar. Idem voor de kale takjes en het donkere leer: ze zetten de heldere tinten extra in de verf.

Alles verwijst naar alles: de poef naar de zelfgebreide bekleding van de kaarsenkom, het schapenvel naar het wollen tapijt, de grote verenbol naar de pomponnetjes die Veerle op verloren momenten in elkaar draait, de vaas in de vorm van een lichtpeer naar de geurkaarsen in Ikea-glazen achteraan. Warm kaarslicht, een warm kopje thee met een fris-zoete lychee - en dan lekker wegkruipen in de zetel.

Veerle ontvangt ook gasten volgens haar eigen concept. Info: detafelvanveerle.be

Foto's Bieke Claessens