Smartphone uit en slapen maar!

Sleep Soundly, Nurture Life, of met andere woorden: slaap lang en diep genoeg, en koester het leven. Dit is de nieuwe slogan voor de jaarlijkse Wereld Slaapdag, dit jaar op vrijdag 17 maart. Het doel is om kennis over slapen te bevorderen, en om meer onderzoek te kunnen doen naar slaapstoornissen. Vooral in delen van de wereld waar deze kennis niet voldoende is.

Slaapwetenschap

Slaapstoornissen komen steeds vaker voor. Denk aan de smartphones en het constant 'online' willen zijn. Er is vastgesteld dat meer dan een kwart van de volwassen mensen slaapstoornissen vertonen. Dat is precies waar de World Sleep Society iets tegen wil doen. Ze doen dit door internationale uitwisselingen tussen wetenschappers, artsen, psychologen, verpleegkundigen en ander onderzoekend personeel te bevorderen. Zo hopen ze dat slaapwetenschap uitbreidt en dat daardoor de levenskwaliteit van mensen in de hele wereld verbeterd. Slecht slapen kan namelijk fatale gevolgen hebben. Mensen die onrustig slapen en wiens slaap vaak wordt onderbroken, zouden meer kans hebben op diabetes of een hoge bloeddruk.

Sociale jetlag

Tegenwoordig zijn er allerlei tips en tricks om een beter slaappatroon te ontwikkelen. Zo is het belangrijk om steeds op hetzelfde moment op te staan. Dit heeft alles te maken met je biologische klok. Die geeft aan wanneer je honger hebt of slaperig bent. Helaas is de klok heel makkelijk te verstoren. Wanneer je doordeweeks vroeg gaat slapen, en in het weekend laat, creëer je een sociale jetlag. Het is niet zozeer het fysieke aspect om ook in het weekend vroeg op te staan wat veel mensen zwaar valt, het is het sociale aspect. In het weekend wil iedereen namelijk buiten komen.

Slaaphormoon

Een andere factor die veel te maken heeft met jouw slaappatroon, is het licht waar je in leeft. Blauw licht, afkomstig van computerschermen en smartphones, zorgt ervoor dat je hersenen onvoldoende of geen melatonine aanmaakt. Dit is een natuurlijk slaaphormoon. Wanneer je 's avonds enkele uren naar een beeldscherm kijkt, zullen je hersenen denken dat het nog dag is en gaan ze zich daaraan aanpassen.

Onbewuste tijdsdruk

Wanneer het slapen toch niet lukt, is het een goed idee om even op te staan. Blijven piekeren in bed helpt niets. Zoek liever een comfortabele plek op en doe iets rustgevends. Net tot je je slaperig voelt. Word je vaak wakker? Dan is het aan te raden om niet meteen op je smartphone of wekker te kijken. Je zult onbewust een tijdsdruk voelen om nog in slaap te vallen. Jezelf concentreren op je ademhaling kan vaak al wonderen doen.

Wij wensen jou alvast een fijne nachtrust toe!

Tekst: Luca van Turnhout