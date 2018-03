Retrodag in Kringwinkels

"Retro is hotter dan ooit, en het einde van de hype is nog lang niet in zicht. Eén op drie Belgen zeggen dat ze de afgelopen 12 maanden tweedehands artikelen hebben gekocht", zegt Marleen Vos, directeur van KOMOSIE, de koepel van De Kringwinkels.

Talloze leuke spullen zoals speelgoed en elektronica uit de jaren 50, 60, 70 enzovoort staan te koop op deze Retrodag. Je kan in de Kringwinkels ook genieten van muziek uit de oude doos en dagverse uiensoep met croutons en kaas.

Leuk om te weten: alles wat je uitgeeft, wordt integraal gebruikt voor het goede doel (de medewerkers van de Kringwinkels).

Meer info vind je op de website.