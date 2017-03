Retro shoppen in De Kringwinkel

Tweedehands spulletjes kopen is de laatste jaren helemaal hip. En daar maakt De Kringwinkel natuurlijk graag gebruik van. Lp's, kleding of vintage meubels, alle retrospulletjes worden zaterdag onder het stof vandaan gehaald. Daarnaast zullen alle winkels uitgedost zijn in de retrostijl. Mensen die zich graag eens een retrolook laten aanmeten, kunnen terecht in De Kringwinkel van Mechelen. In Gent kan je dan weer dansen op plaatjes van De Vinyl Mobiel.

Retrohype

Na een geslaagde editie vorig jaar, verwachten De Kringwinkels ook dit jaar weer een hoop bezoekers. Marleen Vos, directeur van KOMOSIE, de koepel van De Kringwinkels: "Bijna 4 op 10 Vlamingen kochten vorig jaar iets tweedehands. Er lijkt nog lang geen einde te komen aan de hele retrohype."

Enthousiast geworden? Alle informatie en activiteiten vind je op de website van de Kringwinkel.