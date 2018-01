Oud is niet out

Alleen al door haar omvang is Antica Namur een niet te missen beurs: niet minder dan 125 Belgische en buitenlandse antiquairs stellen hun laatste aanwervingen en vondsten voor. Bovendein zijn nagenoeg alle domeinen van decoratieve en beeldende kunsten er vertegenwoordigd: meubilair, beeldhouwwerken en oude schilderijen, juwelen, zilverwerk, etnische kunst, vintage objecten en curiositeiten. En hoewel antiek de basis is van deze beurs, valt er steeds meer hedendaagse kunst en design te ontdekken.

Grote huizen

Net als de voorbije jaren verwelkomt de beurs een paar zeer grote galeries die prestigieuze, internationale beurzen aandoen. Dat is onder andere het geval met galerie Florence de Voldère, een vaste klant van Tefaf in Maastricht. Bij andere " locomotieven " is er ook nog de Couvent des Ursulines de Liège, gespecialiseerd in meubels uit de Restauratie periode (Karel X), Jan Muller en zijn collectie werken van de vijftiende eeuw tot vandaag, Sébastien Tercellin de Joigny, gespecialiseerd in 'tafelkunst' en edelsmeedkunst uit de achttiende eeuw en Henri Vanhoenacker, expert in uitzonderlijke werken die werden voorgesteld tijdens de Wereldtentoonstellingen en Maison Costermans, gespecialiseerd in meubels en objecten uit de achttiende eeuw. Noteer eveneens de aanwezigheid van de galeries Raf Van Severen, Ming-K'i, of ook nog de internationaal erkende handelaar Paul de Grande, Francis Janssens Van der Maelen en de specialist in zilverwerk Bernard de Leye.

Nieuwe deelnemers

Andere grote namen nemen voor het eerst deel aan Antica Namur. Zo is er de Parijse galerie Sismann, wiens aanbod gaat van Europese beeldhouwwerken van de Middeleeuwen, de Renaissance, de klassieke en barokke periode tot aan de achttiende eeuw. Het is de enige ruimte in Frankrijk die gespecialiseerd is in dit zeer specifieke genre. De Zwitserse galerie Papon, bekend voor haar verfijnd meubilair uit de achttiende eeuw, maakt eveneens haar debuut in Namen. Bij de Belgische nieuwkomers onder andere galerie Nathan Uzal, gespecialiseerd in decoratieve kunst van de zestiende tot de negentiende eeuw, beeldhouwwerken van de veertiende tot de negentiende eeuw en muziekinstrumenten.

Luisteren en debatteren

Naast de galerieën en handelaren, stellen op de beurs ook de Naamse musea zich voor. Verder staan er ook allerlei lezingen en conferenties op het programma voor wie zijn kennis wil bijspijkeren of aftoetsen. Het volledige programma vind je op de website.

Ook niet onbelangrijk: op de beurs staat permanent een team van drie experts ter beschikking van de bezoekers. zij kunnen desgewenst informatie en advies geven.

Praktisch

Antica Namur 2017 vind plaats van 11 t.e.m. 19 november. Op vrijdag is er een nocturne.