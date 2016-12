De jaarlijkse Open Monumentendag belooft opnieuw een goed gevuld en divers programma. Traditiegetrouw krijg je die dag de kans om binnen te kijken in woningen en andere gebouwen waar je normaal gesproken geen toegang toe heb. De Cinema Plaza in Duffel, bijvoorbeeld, of Kasteel Starrenhof in Kapellen. In Wortegem-Petegem kan je de site van de site van de voormalige Abdij van Beaulieu bezoeken die nu volop gerenoveerd wordt, en in Leuven staat het herbestemmingsproject van brouwerij De Hoorn op het programma.

Andere pareltjes:

het Huis Proot in Koekelare, een gerestaureerde dokterswoning in belle époquestijl

de modernistische Sint-Ritakerk in Harelbeke, een ontwerp van de architect Léon Stynen

de statige kustvilla La Vigie in Koksijde, gebouwd op een bunker uit de Eerste Wereldoorlog

de donjon van het Prinsenkasteel in Grimbergen

In de Groote Zalm, een historisch pand in Mechelen waar de restauratie volop bezig is

de apotheek Muylaert in Antwerpen, met zijn authentieke interieur uit 1902

het Huis Hoste in Hasselt, een bel-etagewoning met een monumentale trappenhal

drogisterij De Walvis in Sint-Niklaas, die quasi onveranderd bleef sinds 1919

Villa La sapinière in Everberg, een negentiende-eeuwse villa in cottagestijl

het domein van het kasteel van Snellegem, eenmalig open voor publiek en te bezoeken met een gids

...

Sommige locaties kan je vrij bezoeken, andere zijn alleen toegankelijk met een gids. In het laatste geval moet je vooraf reserveren of je beurt afwachten. Check de website om teleurstellingen te vermijden.

Open Monumentendag, 11/09, overal in Vlaanderen. Info: www.openmonumenten.be.