Onverwacht bezoek

Veerle: "Dit idee vertrok van een bekende situatie: last minute komen er mensen en ik wil bloemen op tafel. In de supermarkt (in dit geval Albert Heijn) kan je boeketten kopen, vaak erg bont en op zich misschien niet zo karakteristiek. Maar als je de bloemen uit elkaar haalt en in losse vazen schikt, krijg je een wauw-effect. De vazen zijn maatglazen en omgekeerde lichtperen van Serax in allerlei maten, maar ook eigen materiaal. Ik spaar zelf flessen en glazen in allerlei kleuren en vormen. Het utilitaire ervan contrasteert mooi met de kleurrijke bloemen."

De bloemen steekt ze in onpare aantallen bij elkaar, en niet op kleur. Ze worden in allerlei lengtes geknipt, naargelang van de vaas. Veerle plaatst de vazen op onderleggers in kantpapier van Ava, in drie maten. "Dat maakt ook het oppervlak van de tafel interessanter. Je hebt drie maten, maar ik match ze bewust niet met de grootte van de vazen."

De tafel vol grote en kleine vazen is een echte blikvanger als de gasten binnenkomen. Gaan ze aan tafel, dan worden de hoge exemplaren opzijgeschoven en mogen de lage blijven staan.

Tekst Peter Vandeweerdt Foto's Bieke Claessens