Nu in de winkel

December, dan denken wij maar één ding: "feest"! Kerst uiteraard, maar ook oud en nieuw, en de gezelligheid die daarbij komt kijken.

En dus is dit een écht feestnummer. Met geschenkideeën voor wie nog op cadeautjesjacht moet, maar ook met 20 recepten voor het feestmenu.

We mochten een kijkje nemen in het atelier van meester-chocolatier Pierre Marcolini en we proefden van de eindejaarssfeer in de Georgische hoofdstad Tblisi.

Verder in dit nummer:

3 hartverwarmende binnenkijkers

Winterwandeling in Ovifat

Een blik achter de schermen van het dierenpark Planckendael

Stefan Boxy over zijn favoriete plek

Cadeautjes uit de keuken